Sheinbaum hace un llamado a mejorar la coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y anunció que el exfiscal se incorporará al servicio exterior como representante diplomático en una embajada.

La mandataria informó que, aunque el país de destino no puede anunciarse de inmediato por protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Gertz Manero aceptó la propuesta, lo que le permitirá "continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco", según expuso el exfuncionario en su carta de renuncia al Senado.

¿Quién asumirá la FGR tras la renuncia?

Tras la salida de Gertz Manero, quien ocupó el cargo desde 2019 y cuya gestión estuvo marcada por cuestionamientos y opacidad, Sheinbaum informó que la exfiscal capitalina Ernestina Godoy quedó como encargada del despacho de la FGR, tal como lo establece la ley.

Aprovechando la transición, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que exista una mayor coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía. "Había habido coordinación, respetamos muchos al doctor Gertz, y ahora con la nueva fiscalía, lo que queremos es que haya todavía más coordinación, respetando la autonomía para garantizar la paz y seguridad del país", declaró.

¿Qué se espera de la nueva fiscalía?

Godoy, quien presentó su renuncia a su cargo anterior para asumir la titularidad interina de la FGR, permanecerá en el puesto hasta que se defina la designación definitiva del nuevo titular, la cual deberá seguir el proceso constitucional correspondiente.