El regreso silencioso de AMLO: la batalla por el poder ya empezó

En la política mexicana, los silencios pesan... pero los regresos pesan aún más.

Y eso es justo lo que, según el analista Raymundo Riva Palacio, está ocurriendo con Andrés Manuel López Obrador (AMLO): un regreso que no necesita discursos masivos ni campañas, porque —dice— se está jugando en otro terreno... el del control político.

Dos poderes, un mismo movimiento

México vive un momento peculiar: por un lado, Claudia Sheinbaum, la presidenta en funciones; por el otro, AMLO, el líder histórico que dejó el cargo... pero no necesariamente la influencia.

De acuerdo con el análisis citado, lo que vemos hoy es una tensión entre: el "poder formal", que representa Sheinbaum desde la presidencia y el "poder real", que aún conservaría López Obrador dentro del movimiento.

Una lucha que no es abierta, pero sí constante.

Se trata de una disputa "en tiempo real" por el control del rumbo político.

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El verdadero campo de batalla: las candidaturas

Lejos de los reflectores, el conflicto se centra en algo clave: quién decide quién compite en las elecciones de 2027.

Morena ya adelantó procesos internos y cambió reglas para seleccionar candidatos a gubernaturas. Pero, según el análisis, estas decisiones: se tomaron con poca transparencia, favorecen a ciertos grupos dentro del partido y podrían estar inclinando la balanza hacia perfiles cercanos a AMLO.

En pocas palabras: no es solo política... es estrategia de largo plazo.

Movimiento de piezas en Morena

El escenario se vuelve más complejo con posibles cambios internos: ajustes en la dirigencia del partido, reconfiguración de liderazgos, negociaciones internas poco visibles.

Todo esto sugiere que la lucha no es ideológica, sino de control del aparato político.

Y ahí, el expresidente parece seguir jugando fuerte.

Sheinbaum: entre la continuidad y la autonomía

Mientras tanto, Sheinbaum ha optado por marcar distancia en algunos temas, señalando que las decisiones partidistas corresponden a Morena y no directamente a ella.

Ese matiz es importante: muestra una presidenta que busca ejercer su propio liderazgo... pero dentro de un movimiento donde el fundador aún pesa.

¿Continuidad o disputa?

Lo que está en juego no es menor: el futuro de Morena, el rumbo de la llamada "Cuarta Transformación" y quién realmente conducirá el proyecto en los próximos años.

Porque aunque AMLO dejó la presidencia, su figura sigue siendo central en la política nacional, con apariciones puntuales y posicionamientos que mantienen su relevancia.

El poder no se retira, se transforma

Más que un simple "regreso", lo que se perfila es una reconfiguración del poder.

No hay ruptura abierta. No hay confrontación directa.

Pero sí una pregunta que empieza a tomar forma: ¿Quién manda realmente en la nueva etapa del obradorismo?

Y la respuesta, por ahora, sigue en disputa.