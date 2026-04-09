Rescatan a trabajador atrapado en mina de Sinaloa | Video

SANTA FE, SINALOA — En una operación que mantuvo en vilo a la comunidad minera de Sinaloa, cuerpos de rescate y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) lograron rescatar con vida este miércoles 8 de abril de 2026 a un trabajador que permanecía atrapado tras el reciente colapso en la mina Santa Fe. El exitoso salvamento fue documentado en video, mostrando el emotivo momento en que el minero fue extraído de entre los escombros tras horas de maniobras de alta complejidad.

El rescate ocurrió durante la madrugada, luego de que las brigadas de emergencia detectaran señales de vida mediante el uso de tecnología acústica y sensores térmicos. El trabajador, identificado como parte del personal operativo del complejo, había quedado aislado en una burbuja de aire tras el derrumbe estructural que afectó uno de los túneles principales. En este abril de 2026, la coordinación entre los tres niveles de gobierno fue clave para remover toneladas de tierra y roca sin comprometer la estabilidad de la zona donde se encontraba el sobreviviente.

El rescate se llevó a cabo tras horas de maniobras complejas en la mina Santa Fe.

De acuerdo con el reporte médico en el lugar, el minero presentaba signos de fatiga extrema y deshidratación, pero ninguna lesión que pusiera en riesgo su vida. El video del rescate, que se ha vuelto viral en redes sociales, captura los vítores de sus compañeros y familiares mientras los rescatistas lo trasladan en una camilla hacia una ambulancia de cuidados intensivos. La empresa minera informó que se brindará todo el apoyo médico y psicológico al trabajador y a su familia tras la traumática experiencia.

El trabajador rescatado presentaba signos de fatiga y deshidratación, pero se encuentra estable.

Analistas de protección civil señalan que el éxito de esta operación se debió a la implementación de los nuevos protocolos de respuesta rápida establecidos tras incidentes similares en años anteriores. En este 2026, las minas de Sinaloa han reforzado sus sistemas de comunicación interna, lo que permitió localizar el punto exacto del atrapamiento en un tiempo récord. No obstante, las autoridades han ordenado la suspensión temporal de actividades en la mina Santa Fe hasta que se realice un peritaje exhaustivo sobre las condiciones de seguridad en los niveles inferiores.

Por su parte, el Gobierno de Sinaloa reconoció la labor heroica de los brigadistas y recordó que la prioridad sigue siendo la localización de cualquier otro trabajador que pudiera estar en situación de riesgo. Se espera que la Agencia Nacional de Seguridad Minera inicie una auditoría técnica para determinar si el colapso fue provocado por fallas en el mantenimiento o por movimientos geológicos impredecibles. Mientras tanto, el rescate ha sido recibido como un milagro por los habitantes de la región, quienes mantienen vigilias a las afueras de la mina.

Las autoridades suspendieron actividades en la mina Santa Fe mientras se investiga el colapso.

Con la extracción exitosa de este trabajador, la esperanza se renueva en las labores de salvamento que continúan en la zona. El 8 de abril de 2026 quedará marcado como un día de alivio para el sector minero mexicano, subrayando la importancia de la inversión en tecnología de rescate y la capacitación constante de los cuerpos de emergencia. La investigación sobre las causas del siniestro apenas comienza, pero hoy la noticia principal es una vida recuperada de las profundidades de la tierra.