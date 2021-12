Ante el Senado; Ricardo Monreal busca ser presidenciable de Morena

EL FINANCIERO.- "Podré, con el tiempo, demostrarles que tengo la capacidad para ser presidente de la República", soltó desde la tribuna el senador Ricardo Monreal entre gritos de sus correligionarios morenistas de "¡presidente, presidente, presidente!".

En la Cámara alta, el periodo ordinario de sesiones cerró con una refriega entre el líder de la bancada de Morena y el coordinador del grupo plural, Germán Martínez, quien interpeló a aquél por incumplir con su palabra y excluir a su grupo de la Comisión Permanente.

"¡Quédense con su palabra dada si no hay acuerdos y vamos a la confrontación de ideas, sin insultos, a la confrontación de argumentos y a ver la estatura que tienen aquí hasta los que quieren ser presidentes de México y no tienen ninguna estatura para cumplir palabra para hacer política o para hacer acuerdos!", atizó Martínez.

Monreal, en la réplica a su excompañero de bancada, esgrimió que no se vale que, con "alegatos totalmente frívolos", se ponga en tela de duda que siempre ha cumplido con su palabra y aseguró que puede llegar a Palacio Nacional:

"(Pero) no es el momento. Una vez que mi partido lance la convocatoria, ahí estaré puntual a la cita, pero no se vale que esta tribuna sea usada para descalificarme en una aspiración legítima que aún no se concreta, sino hasta que la convocatoria se expida", advirtió.

El senador Martínez Cázares, como parte de la escalada de la confrontación, contraatacó: "Lo único que reclama el grupo plural es que no nos trate, como a usted, senador (Monreal), lo trata López Obrador".

En defensa del coordinador de su bancada, el morenista Eduardo Ramírez juzgó que lo que Germán Martínez representa "es una historia de traiciones", porque no sólo traicionó a Felipe Calderón, sino también a López Obrador, porque gracias a él ocupa una senaduría plurinominal, "porque dudo mucho, dudo mucho que vayas a ganar un día una elección. No hay manera. No tienes manera, representas lo que eres".

En tanto, el senador Dante Delgado aprovechó para subir a tribuna para condenar la exclusión de Movimiento Ciudadano en la representación de sus diputados en la Comisión Permanente y asegurar que su partido ganará la Presidencia de la República en 2024.

"No van a ganar la Presidencia de la República nunca, nunca, es más, no le va a tocar ver. ¿Por qué? Porque la cuarta transformación ha sentado sus bases en la República mexicana con este gran Presidente de la República, que usted traicionó y que es el mejor que hemos tenido en México, Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva López Obrador! ¡Fuera los traidores! ¡Fuera los reaccionarios!", arguyó el morenista Félix Salgado Macedonio.