Tony Montana se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

Antonio Oseguera Cervantes, conocido dentro de la estructura criminal como 'Tony Montana' y hermano del máximo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable de cargos federales de narcotráfico ante una corte de Estados Unidos.

Un golpe a la estructura financiera del CJNG

Identificado por las autoridades de seguridad como uno de los principales operadores financieros y de logística de la organización delictiva, Oseguera Cervantes aceptó su responsabilidad en delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y conspiración.

Su declaración de culpabilidad marca un hito en las investigaciones conjuntas entre México y Estados Unidos contra el crimen organizado. Entre los puntos clave de su expediente destacan:

Logística y finanzas: Encargado de la adquisición de armamento de alto calibre, así como del blanqueo de capitales provenientes del tráfico de metanfetaminas, fentanilo y cocaína.

Línea de mando: Hermano directo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', ocupando un papel prioritario dentro del círculo de confianza de la cúpula del cartel.

Extradición y proceso: Tras ser detenido en México en diciembre de 2022, fue entregado a la justicia estadounidense, donde enfrentaba un juicio que concluyó con este acuerdo de culpabilidad.

Posibles penas y sentencia formal

Al admitir los cargos, 'Tony Montana' evita llegar a un juicio con jurado, fijando la fecha para la audiencia de lectura de sentencia en los próximos meses. De acuerdo con el marco legal estadounidense, las acusaciones en su contra conllevan penas que podrían ir desde varios decenios en prisión hasta la cadena perpetua.

Este acuerdo judicial representa uno de los reveses judiciales más significativos para el CJNG en territorio norteamericano, debilitando el brazo financiero y operativo del grupo delictivo.