Audio del 911 revela angustia por muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas

Revelan audio del 911 tras muerte de Dafne Zapata; así pidió ayuda ‘Estrellita’ desde la academia

A dos semanas de la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, comenzó a circular en redes sociales el audio de la supuesta llamada de emergencia realizada la noche del 17 de julio por Estrella “N”, coordinadora del área femenil del plantel.

Audio registra la solicitud de una ambulancia

La grabación, con una duración superior a ocho minutos, inicia antes de que la operadora del 911 responda la llamada. En ella se escucha a Estrella “N” gritar el nombre de Dafne y solicitar una ambulancia con carácter urgente, además de proporcionar la ubicación del plantel. Durante la conversación, informa que la adolescente se encuentra inconsciente, sin respirar y tirada en un baño. También menciona que presenta espuma en la boca y la nariz.

Cuando la operadora le pregunta si la menor está convulsionando, responde que no puede determinarlo y reitera que Dafne permanece inconsciente.

La operadora solicita información adicional sobre la menor y pregunta si algún familiar se encuentra en el lugar. Estrella “N” responde que no y señala que se trata de una adolescente de aproximadamente 13 o 14 años.