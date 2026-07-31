Omar García Harfuch informa sobre feminicidio de Valeria Márquez

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer avances clave en las investigaciones sobre el caso de la modelo e influencer Valeria Márquez, señalando que las autoridades identificaron a un presunto líder delictivo conocido bajo el alias de 'R1' como el autor intelectual que habría ordenado el feminicidio.

Avances en la investigación y línea de mando criminal

Durante la actualización de los avances en materia de seguridad federal, el funcionario explicó que el análisis de inteligencia, la recopilación de testimonios y el seguimiento técnico permitieron determinar el móvil e identificar la estructura operativa de los responsables.

Según las indagatorias vertidas por las autoridades:

Orden directa: El sujeto apodado 'R1', identificado como generador de violencia y líder de un grupo criminal, emitió la instrucción para llevar a cabo el ataque.

Operación coordinada: El crimen fue ejecutado por células operativas bajo la línea de mando directa de dicho individuo.

Red de complicidades: Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para dar con el paradero de los ejecutores materiales y sus colaboradores.

Compromiso de cero impunidad

García Harfuch enfatizó que las instituciones de seguridad federal, en coordinación con las fiscalías locales correspondientes, no permitirán que el crimen quede impune y continuarán desplegando operativos tácticos para lograr la aprehensión del autor intelectual y de todos los involucrados en el caso.

El caso de la joven modelo provocó gran indignación pública y social, por lo que el Gobierno Federal reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual al expediente hasta que los imputados enfrenten la justicia.