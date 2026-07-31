SAT reporta caída del 8.4% en recaudación del ISR en junio 2026

Registra SAT peor caída en recaudación del ISR para un junio desde 2015.

La recaudación de ingresos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) se ubicó en 226 mil 684 millones de pesos en junio de este año, una caída de 8.4 por ciento real anual. Lo anterior significó la mayor contracción desde 2015, considerando un periodo similar, muestran datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Si se considera el acumulado de enero a junio de 2026, la recaudación por este tipo de impuesto sumó 1.57 billones de pesos, pero también significó una contracción de 6.2 por ciento real anual, algo que Hacienda atribuyó a menores pagos asociados con la declaración anual de personas morales.

Esta reducción contribuyó a que, en el primer semestre de 2026, los ingresos tributarios prácticamente materializaran una desaceleración, ya que pasaron de un crecimiento de 11.5 por ciento real anual en enero a 10.2 por ciento real anual en junio, y a un avance de solo 0.4 por ciento real anual en el acumulado del primer semestre.

Destaca que los ingresos no tributarios también registraron una caída de 11.8 por ciento real anual en el primer semestre de este año, al ubicarse en 223 mil 503.6 millones de pesos, lo que abonó a que, en total, los ingresos no petroleros disminuyeran 0.1 por ciento real anual en dicho periodo.

Acciones de la autoridad

En la presentación de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre de 2026, Édgar Amador, secretario de Hacienda, calificó el comportamiento de los ingresos presupuestarios como "estable", en línea con el proceso de recuperación económica.