Anuncian demanda por retraso en el traslado de "El Bronco"

Los litigantes que defienden al ex Gobernador Jaime "N", dieron a conocer mediante un comunicado publicado en redes, que denunciarán penalmente el desacato de las autoridades estatales al retrasar el traslado de "El Bronco" al hospital.

Además, que este fuera a un nosocomio público y no privado, tal y como estaba autorizado por un Juez; "esa reprobable situación ha motivado que la defensa del ex mandatario, no tenga mayor opción de acudir a denunciar penalmente esos injustificados hechos".

"También acudir a todas las instancias jurisdiccionales, para remediar esa circunstancia que sin duda es contraria a derecho", señaló parte del escrito difundido por el equipo legal.

El ex Gobernador fue trasladado al Hospital Universitario, después de que sus abogados pidieron a un Magistrado un permiso para ingresarlo a un nosocomio privado, debido a problemas de salud de hipertensión, resistencia a la insulina y cuadros de diverticulitis aguda.

A pesar de que el traslado estaba autorizado, fue retrasado y se le ingresó a un sanatorio público, el Hospital Universitario, cuando se le iba a llevar a un nosocomio privado.

Hace algunos días, la esposa de "El Bronco", Adalina Dávalos, presentó ante el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una protesta debido a que consideran que no se han respetado sus derechos fundamentales durante su estancia en el Penal de Apodaca.