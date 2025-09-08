Medidas preventivas en presa La Boca, Nuevo León por incremento del nivel de agua

SANTIAGO, Nuevo León — Ante el constante incremento del nivel del agua por las fuertes lluvias del fin de semana, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció hoy lunes 8 de septiembre la apertura controlada de una compuerta en la presa La Boca, ubicada en el municipio de Santiago, con el objetivo de evitar desbordes

El embalse alcanzó un 103 % de su capacidad, por lo que, en coordinación con autoridades locales como Protección Civil, se decidió realizar esta maniobra a partir de las 15:00 horas, con la intención de reducir el nivel de almacenamiento a un 97 %, considerado el margen seguro para evitar riesgos sobre el malecón y zonas urbanas aledañas

Este desfogue preventivo se lleva a cabo también en atención al pronóstico meteorológico que anticipa lluvias continuas durante la semana, lo que implicaría un mayor ingreso de agua al embalse y posiblemente situaciones críticas si no se regula el nivel

Para garantizar la seguridad de la población, se implementaron operativos de vigilancia en municipios como Santiago, Cadereyta, Los Ramones y China, especialmente sobre el cauce del río San Juan que recibe el excedente hacia otras zonas como El Cuchillo

El alcalde de Santiago, David de la Peña, destacó la importancia de mantener a la presa ligeramente por debajo del nivel máximo, asegurando así una "reserva de margen" que permita controlar futuros escurrimientos y proteger a los habitantes.

Este tipo de acciones responde a los protocolos de seguridad hidráulica establecidos por Conagua y autoridades estatales, y es esencial en contextos de lluvias intensas como el actual, para prevenir inundaciones y salvaguardar infraestructuras y comunidades.