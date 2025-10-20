Claudia Sheinbaum envía mensaje de unidad a Morena tras elecciones en Bolivia

Claudia Sheinbaum envía mensaje a Morena: “Es una pena que se hayan dividido en Bolivia”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje a Morena tras los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia, donde se confirmó el triunfo de Rodrigo Paz, candidato de derecha.

“Desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, pues es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia. Por eso para nuestro movimiento es muy importante la unidad. A veces se minimiza eso. Pero hablando pues ya políticamente del movimiento de transformación es muy importante permanecer en unidad porque cuando te divides pues es cuando pierdes fuerza con la gente, con el pueblo”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum destacó que los comicios en Bolivia representan una lección sobre la importancia de la unidad en los movimientos políticos de izquierda, tanto en México como en Latinoamérica.

Según la presidenta de México, la división que vivió la izquierda boliviana permitió que la derecha se posicionara con éxito y alcanzara la presidencia. La presidenta enfatizó que Morena debe permanecer cohesionada para mantener fuerza ante la ciudadanía.

Sheinbaum afirmó que “cuando nos dividimos, perdemos fuerza con la gente, con el pueblo”, haciendo un llamado a la organización y coordinación interna del partido. Claudia Sheinbaum subrayó que la unidad es clave para enfrentar desafíos electorales y mantener influencia en la región, destacando la relevancia de Morena como actor político en México y Latinoamérica.

Ante este contexto es que la presidenta de México envió un mensaje de unidad a Morena.