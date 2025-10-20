´¡Que la bajen!´: usuarios del Metro Monterrey ´sacan´ a mujer del vagon rosa

Una acalorada confrontación en el Metro de Monterrey se volvió viral y desató una intensa polémica en Nuevo León, luego de que una mujer fuera agredida y finalmente expulsada del vagón exclusivo para mujeres y menores de edad por un grupo de pasajeros, tras exigir que se respetara dicho espacio.

Los hechos se registraron la noche del sábado 18 de octubre de 2025, en medio de la gran afluencia de usuarios que se dirigían a casa después del partido de fútbol entre los Rayados de Monterrey y Pumas, cerca de las 19:00 horas.

Videos que circulan ampliamente en redes sociales, incluyendo plataformas como X (anteriormente Twitter) y TikTok, muestran cómo varios hombres ingresaron al vagón exclusivo del Metro, algunos de ellos con la camiseta del equipo local. La mujer, molesta por la transgresión de la norma de convivencia, les exigió que abandonaran el área, que por reglamento está reservada únicamente para usuarias y niños.

El reclamo de la joven escaló rápidamente, generando una reacción airada entre los pasajeros. Ante la negativa de los hombres a salir, y en un intento por hacer valer el reglamento, la mujer amenazó con jalar la palanca de emergencia para detener el servicio. Esta acción desató una confrontación física.

Las grabaciones evidencian cómo múltiples pasajeros, tanto hombres como mujeres, forcejean con la joven para impedir que active la palanca. En el caos, se escuchan gritos de "¡Que la bajen!, ¡Que la bajen!". Finalmente, un grupo de personas la empuja con violencia fuera del tren, provocando que caiga al andén.

La agresión no concluyó ahí. Mientras el tren se cerraba, algunos usuarios en el interior aplaudieron y se burlaron, gritando "¡Quiere llorar, quiere llorar!".

El incidente ha generado una profunda división de opiniones en línea. Miles de usuarios han condenado enérgicamente la agresión y la falta de respeto a los vagones exclusivos, exigiendo sanciones para quienes participaron en la expulsión violenta de la mujer. Otros, sin embargo, han defendido la acción de los pasajeros argumentando que la mujer "exageró" la situación y provocó la confrontación al amenazar con detener el servicio.

El debate sobre el respeto al reglamento del Metro y la seguridad en el transporte público de Nuevo León ha sido revivido por este incidente viral, subrayando la tensión existente en el uso de espacios reservados en horas pico.