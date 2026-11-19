La protección de los animales dio un paso importante con la aprobación de la Ley General de Bienestar Animal, una legislación que busca garantizar mejores condiciones de vida para distintas especies, desde animales de compañía hasta aquellos destinados a actividades de granja.

La iniciativa recibió el respaldo unánime de los diputados, con 470 votos a favor y cero en contra. Entre sus disposiciones contempla sanciones económicas que van de las 50 a las 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a cantidades que oscilan entre los 2 mil 865 y los 234 mil 620 pesos.

La Ley General de Bienestar Animal fue aprobada por unanimidad en el Congreso.

Entre los cambios que incorpora la nueva legislación se encuentra la prohibición de organizar peleas de animales, utilizarlos como premios o propaganda, así como involucrarlos en manifestaciones y otras actividades que puedan poner en riesgo su integridad.

Otro de los aspectos relevantes es la reparación del daño cuando un animal resulte afectado por maltrato. Esto contempla cubrir gastos de atención veterinaria, medicamentos, cirugías, rehabilitación física y manutención durante su recuperación.

La nueva legislación establece sanciones económicas por maltrato animal.

En cuanto a la comercialización, queda prohibida la venta de animales de compañía en mercados, tianguis, calles y vehículos. También se establecen restricciones para su oferta mediante plataformas digitales cuando no se cuente con los registros correspondientes. Asimismo, los menores de edad no podrán realizar adopciones sin la compañía de una persona adulta.

La legislación también establece límites al uso de animales en actividades educativas, particularmente en los niveles de preescolar y educación básica, además de investigaciones científicas, dando prioridad a métodos alternativos que no requieran su utilización.

Se prohíbe la venta de animales de compañía en mercados y calles.

Las condiciones de traslado también forman parte de las nuevas disposiciones. Se prohíbe transportar ejemplares enfermos, heridos o con alguna parte del cuerpo ausente cuando el viaje represente un peligro para su vida. La restricción incluye a animales inmovilizados de manera inadecuada, recién nacidos que todavía no puedan mantenerse de pie y aquellos colocados en jaulas o recipientes que puedan provocarles asfixia.

Por otra parte, se contemplan medidas para mejorar los espacios donde permanecen los animales, exigiendo instalaciones adecuadas, superficies suficientes y mejores condiciones en sus comederos y bebederos.

Finalmente, la nueva ley contempla la prohibición de la zooerastia, así como de las mutilaciones realizadas por motivos estéticos cuando no exista una justificación médica.

Con estas medidas, la aprobación de la legislación representa un avance en el establecimiento de reglas para prevenir el maltrato y procurar condiciones dignas para los animales en distintos ámbitos.