La familia de Joselyn Rocha atraviesa un momento de profundo dolor y exige que su muerte no quede impune. La joven, quien tenía seis meses de embarazo, perdió la vida tras ser atropellada en la zona de corporativos de Santa Fe, en Ciudad de México, el viernes 13 de noviembre.

A través de redes sociales, sus familiares comenzaron una campaña con el hashtag #JusticiaParaJoselyn para solicitar información que permita identificar al conductor involucrado, quien, de acuerdo con la denuncia de sus seres queridos, abandonó el lugar después del accidente.

Dayani Rocha, hermana de la víctima, difundió un video en el que pidió la colaboración de ciudadanos que hayan presenciado el incidente o cuenten con grabaciones de cámaras de seguridad que puedan contribuir a las investigaciones.

En su mensaje, explicó que el atropellamiento ocurrió frente a la torre de una empresa china de telecomunicaciones, en una de las zonas corporativas de Santa Fe. También relató que Joselyn había salido de su casa para cumplir con su jornada laboral, sin imaginar que no regresaría.

La hermana de la joven señaló que el propósito de hacer público el caso es conseguir testimonios y cualquier evidencia que ayude a esclarecer las circunstancias del accidente.

La familia solicita videos y testimonios para localizar al responsable

Como parte de la búsqueda de información, los familiares compartieron el número telefónico 5528426411, al que pueden comunicarse quienes hayan observado el atropellamiento, tengan grabaciones del momento o puedan facilitar imágenes de cámaras de vigilancia cercanas.

Dayani insistió en la importancia de que las personas que tengan algún dato se acerquen a la familia para aportar elementos que puedan resultar útiles durante la investigación.

La petición también busca que las autoridades puedan esclarecer lo sucedido y que tanto Joselyn como su bebé reciban justicia.

Joselyn murió en el lugar del accidente

De acuerdo con los reportes de prensa, después del atropellamiento algunas personas que se encontraban en la zona solicitaron la intervención de policías y servicios médicos. Sin embargo, la joven falleció en el sitio.

De manera extraoficial, se ha señalado que las autoridades investigan el caso bajo la clasificación de homicidio culposo por tránsito vehicular.

Mientras continúa la búsqueda de información, la familia mantiene su llamado a la ciudadanía para reunir pruebas que permitan avanzar en las indagatorias y evitar que el caso quede sin esclarecer.