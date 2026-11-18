Las costas de Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, enfrentan una situación ambiental preocupante tras la llegada de numerosos fragmentos de basura espacial relacionados con un cohete de SpaceX que explotó el pasado 13 de noviembre. De acuerdo con integrantes de organizaciones ambientalistas, los restos están apareciendo en distintas zonas del litoral y se han reportado muertes de especies marinas, entre ellas delfines y tortugas.

Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de Conibio Global, alertó sobre la cantidad de materiales que están llegando a la playa y describió el fenómeno como si el mar estuviera expulsando los restos del artefacto espacial.

Acciones de la autoridad

A través de sus reportes, el activista explicó que las condiciones climáticas han complicado las labores de inspección. La marea elevada, los fuertes vientos y el paso de un frente frío mantienen algunos accesos a Playa Bagdad en condiciones difíciles, por lo que los equipos de campo continúan evaluando el área y recuperando los materiales que pueden retirar para ponerlos a disposición de las autoridades.

Entre los objetos localizados se encuentran fragmentos de plástico blanco con cinta gris, materiales con caucho negro y piezas con adhesivo azul, que presuntamente corresponden al revestimiento interno del propulsor. Estos residuos también han aparecido mezclados con desechos turísticos.

Ibarra Rodríguez advirtió que, debido al volumen y las dimensiones de los fragmentos, no será posible recuperar la totalidad de los materiales. Además, señaló que todavía no han conseguido llegar hasta la desembocadura del río, cerca del sitio de la explosión, donde podrían encontrarse componentes de mayor tamaño.

Impacto en la comunidad

El representante de Conibio Global indicó que en ocasiones anteriores se han identificado estructuras relacionadas con propulsores que pueden alcanzar pesos de aproximadamente 15 kilogramos y hasta media tonelada.

Ante esta situación, la organización continuará registrando los hallazgos y difundiendo información sobre los residuos encontrados. Asimismo, hizo un llamado para involucrar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a su titular, Mariana Boy, en las acciones de atención.

PROFEPA interviene ante la llegada de residuos espaciales. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que sus inspectores ya se encuentran en Playa Bagdad para identificar los materiales que comenzaron a arribar a las aguas mexicanas alrededor de las 7:30 horas.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Conibio Global A.C. iniciaron las labores para retirar los residuos, los cuales serán asegurados por personal de PROFEPA.

También informó que se solicitará a SpaceX hacerse responsable de los materiales recuperados.

Mientras continúan las inspecciones y el levantamiento de fragmentos, la presencia de estos desechos en el litoral tamaulipeco mantiene la preocupación por sus posibles consecuencias ambientales, particularmente por los reportes de afectaciones a la fauna marina.

La situación también pone de manifiesto la necesidad de identificar y recuperar los restos que continúan llegando a la costa, así como determinar el alcance de los daños ocasionados.