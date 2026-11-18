Una pintura de Frida Kahlo que estaba programada para venderse en una subasta internacional quedó fuera del catálogo de Christie´s, luego de que surgieran cuestionamientos sobre su origen y propiedad. Se trata de Congreso de los pueblos por la paz, una pieza de 1952 cuya trayectoria despertó el interés de autoridades culturales y organizaciones que defienden el patrimonio artístico mexicano.

La obra formaba parte de la subasta 20th Century Evening Sale, organizada por la casa Christie´s en Nueva York. Su precio estimado se encontraba entre los 2.5 y 3.5 millones de dólares; sin embargo, finalmente no fue presentada para su venta.

La decisión ocurrió después de que colectivos y representantes de la Secretaría de Cultura de México solicitaran aclaraciones sobre la procedencia de la pintura y las condiciones bajo las cuales llegó al mercado privado.

Acciones de la autoridad

El 17 de noviembre, la Secretaría de Cultura informó que solicitó a Christie´s documentación relacionada con la procedencia de la obra, además de pedir que su subasta fuera aplazada hasta que se aclararan las dudas sobre su propiedad.

La dependencia fundamentó su petición en el artículo 26 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como en la declaratoria que reconoce las creaciones de Frida Kahlo como monumento artístico.

En el seguimiento del caso también participan el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, organismos que buscan obtener información sobre la situación de la pintura.

Hasta ahora, Christie´s no había difundido una explicación oficial sobre los motivos específicos por los que decidió retirar la pieza de la subasta.

¿Por qué se cuestiona la propiedad de la obra de Frida Kahlo?

Las dudas sobre Congreso de los pueblos por la paz fueron impulsadas, entre otros actores, por el colectivo Defendamos la Colección Gelman.

La organización sostiene que la pintura aparece en el inventario de Diego Rivera elaborado en 1957, cuando se estableció el Fideicomiso de la Casa Azul. Por esta razón, considera que la pieza forma parte del legado artístico que el muralista dejó a México.

El colectivo también cuestionó el recorrido que habría seguido la obra después de abandonar la Casa Azul, al señalar que llegó a manos de una galerista en Nueva York y posteriormente pasó por distintas subastas hasta quedar en posesión de particulares.

De acuerdo con la información difundida, su actual propietario la habría adquirido en una subasta celebrada en Nueva York en 2020.

Otra obra de Diego Rivera sí alcanzó una venta millonaria

Durante la misma subasta también se encontraba una pintura de Diego Rivera titulada Vendedora de flores, de Tehuantepec, realizada en 1929.

A diferencia de la obra de Kahlo, esta pieza sí fue vendida y alcanzó un precio de 9 millones 955 mil dólares.

Por su parte, Congreso de los pueblos por la paz tiene un significado histórico particular, pues fue realizada como una dedicatoria al encuentro internacional del mismo nombre, celebrado en Austria en 1952, al que acudieron representantes de los ámbitos científico y artístico.

Aunque la pintura quedó fuera de esta subasta, existe la posibilidad de que su propietario intente ofrecerla nuevamente en el mercado. Mientras tanto, las autoridades mexicanas continúan dando seguimiento a las dudas sobre su procedencia y propiedad.