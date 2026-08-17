Claudia Sheinbaum explica impuestos a fertilizantes y arancel a nuez
El gobierno mexicano busca proteger a sus agricultores ante la imposición del arancel del 51.6% a la nuez mexicana.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Claudia Sheinbaum aclaró que los impuestos fijados por México a los fertilizantes provenientes de China no constituyen una represalia por el arancel del 51.6 % impuesto a la nuez pecana mexicana.
“No, tiene que ver con otro tema. Y está la Secretaría de Economía, tanto en comunicación con sus homólogos en China, a través de la Embajada de China en México, como en contacto con los productores. Y pedimos a ver si se puede informar con mayor detalle de este tema”, dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Diálogo entre México y China
Durante la mañanera del 17 de agosto, la presidenta de México destacó que la Secretaría de Economía mantiene diálogo con autoridades chinas y productores nacionales para evaluar el impacto económico.
El gobierno mexicano busca proteger a sus agricultores y evitar que las cuotas preliminares se conviertan en definitivas, mientras China justifica la medida como resultado de una investigación antidumping.
Impuestos a fertilizantes y su contexto
Claudia Sheinbaum asegura que la Secretaría de Economía mantiene comunicación con China tras arancel a la nuez mexicana. La presidenta aclaró que los impuestos aplicados por México a los fertilizantes provenientes de China no constituyen una represalia frente a la imposición de aranceles del 51.6 % a la nuez pecana por parte de ese país.