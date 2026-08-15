Morena defiende a López Beltrán tras cancelación de visa

Coordinadores de Morena defienden soberanía tras retiro de visa a López Beltrán.

Coordinadores de Morena de los 32 congresos locales salen en defensa de la soberanía nacional, tras el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán. Los coordinadores de Morena en los congresos locales cerraron filas en defensa de la soberanía nacional, luego de que el gobierno de Estados Unidos cancelara la visa de Andrés Manuel López Beltrán.

A través de un comunicado, los coordinadores de Morena hicieron un llamado a rechazar cualquier intento de injerencia extranjera y a mantener firmes los principios que dieron origen al movimiento.

"¡Avancemos en la defensa de la soberanía nacional!"

¿Qué declararon los coordinadores de Morena?

Los coordinadores de Morena llaman a la defensa de la soberanía tras el retiro de visa a López Beltrán. El pasado jueves 13 de agosto, Andrés Manuel López Beltrán envió una carta al presidente Donald Trump para pedir una explicación sobre la cancelación de su visa estadounidense. Desde Morena, el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán se ha visto como un acto de injerencia extranjera, por lo que los coordinadores de bancada en los 32 congresos locales han defendido la soberanía.

Los morenistas señalaron que el movimiento ha enfrentado, desde su origen, descalificaciones, por lo que seguirán enfrentando a quienes utilizan la mentira y el miedo para desacreditarlo.