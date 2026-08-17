Sheinbaum confirma muerte de dos mexicanos tras el sismo en Colombia

A una semana del sismo de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia y dejó cientos de personas fallecidas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la muerte de dos ciudadanos mexicanos que se encontraban en el país sudamericano durante el desastre.

Acciones de la autoridad: apoyo a las familias de las víctimas

Durante la conferencia matutina de este 17 de agosto, la mandataria dio a conocer la noticia y señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya mantiene comunicación con los familiares de las víctimas.

Sheinbaum explicó que las familias fueron trasladadas a Colombia y que están recibiendo acompañamiento por parte de las autoridades mexicanas.

"Hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con las familias", señaló la presidenta durante la mañanera.

Detalles confirmados sobre el sismo en Colombia y sus consecuencias

La mandataria agregó que las familias de los mexicanos fallecidos cuentan con el respaldo de las autoridades mientras se atiende la situación.

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias específicas de sus fallecimientos.