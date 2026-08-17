¿Te quedaste sin señal por no registrar tu línea? Así puedes recuperar tu número

Si tu teléfono dejó de tener señal y no realizaste a tiempo el registro de tu línea, el problema podría estar relacionado con la suspensión del servicio por falta de vinculación. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció un calendario de fechas límite según la terminación de cada número.

Fechas límite para el registro

El calendario contempla fechas diferentes para cada terminación: los números que terminan en 0 tuvieron como límite el 15 de agosto; los que terminan en 1 tienen hasta el 31 de agosto; mientras que el resto de las terminaciones cuenta con fechas que se extienden hasta el 31 de diciembre. Una vez concluido cada periodo, las líneas que no hayan sido vinculadas pueden ser suspendidas.

¿Cómo volver a activar la línea?

La CRT señala que una línea suspendida puede volver a habilitarse una vez que se complete el proceso de vinculación. Para realizarlo desde el celular, debes ingresar al portal oficial de registro, seleccionar tu compañía telefónica y seguir las indicaciones correspondientes.

El procedimiento consiste en:

1. Ingresar al portal oficial de la CRT: Registra tu línea.

2. Seleccionar la opción para registrar la línea.

3. Elegir la compañía telefónica correspondiente.

4. Ingresar el número de teléfono.

5. Tomar fotografías de la identificación oficial vigente por ambos lados.

6. Realizar la validación de identidad mediante la cámara del celular y seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Una vez concluido el proceso, la compañía confirmará el registro.

El trámite también puede realizarse de manera presencial. En ese caso, es necesario acudir al centro de atención a clientes de la compañía telefónica con una identificación oficial vigente para que el personal apoye con el proceso.

Consecuencias de no hacer el registro

La falta de vinculación provoca la suspensión temporal de la línea. De acuerdo con la CRT, una vez completado el registro, el servicio puede recuperarse.

La autoridad también señala que el registro es gratuito y que, para realizarlo, se requiere una identificación vigente. El proceso busca asociar cada línea con la identidad de su titular y evitar el uso anónimo de números telefónicos.

Por ello, si tu número ya fue suspendido por no haber completado la vinculación dentro del plazo correspondiente, realizar el trámite es el paso necesario para solicitar nuevamente la habilitación del servicio.