Morena solicita Comisión Especial por la Verdad: Ariadna Montiel

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La dirigencia nacional de Morena solicitó formalmente a su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados la creación de una Comisión Especial por la Verdad y la Democracia para investigar la presunta intervención gubernamental en los comicios presidenciales de 2006.

La petición fue presentada el jueves 12 de noviembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro por la presidenta nacional del partido oficialista, Ariadna Montiel Reyes, quien sostuvo un encuentro con legisladores encabezados por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila.

La propuesta de investigación

De acuerdo con el pronunciamiento partidista, la iniciativa surge tras las recientes declaraciones públicas del expresidente Vicente Fox Quesada, quien afirmó en una entrevista concedida al periodista español Juan Luis Cebrián haber actuado para favorecer el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa.

En dicha conversación difundida en noviembre de 2026, Fox declaró textualmente que hizo posible la victoria de Calderón para impedir que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia, aunque días después matizó sus palabras al asegurar que se refería al respaldo derivado de los resultados de su administración y negó haber alterado urnas.

Durante una conferencia de prensa en el recinto legislativo, Montiel Reyes calificó al exmandatario panista como un actor que admitió públicamente su intromisión en uno de los episodios más polarizados de la historia política contemporánea de México.

Objetivos de la Comisión Especial

La líder morenista precisó que el objetivo de la comisión legislativa no es promover procesos penales ni judicializar el caso contra exfuncionarios, sino documentar los hechos y establecer un precedente histórico que garantice la no repetición de prácticas que vulneren la equidad electoral.

Asimismo, vinculó la llegada de Felipe Calderón al Ejecutivo federal con el inicio de la estrategia de seguridad conocida como guerra contra el narcotráfico, señalando las consecuencias institucionales derivadas de aquel sexenio.

La propuesta cuenta con el respaldo previo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien días atrás se pronunció a favor de esclarecer los señalamientos sobre la elección celebrada el 2 de julio de 2006, considerada la contienda presidencial más estrecha en la historia moderna del país.

Según el cómputo oficial validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Calderón obtuvo 14 millones 916 mil 927 votos frente a los 14 millones 683 mil 96 sufragios alcanzados por López Obrador, postulado por la coalición Por el Bien de Todos, lo que representó una diferencia de 233 mil 831 votos, equivalente al 0.56 por ciento del total.

Tras aquella jornada electoral, millones de simpatizantes realizaron protestas masivas bajo la demanda de un recuento total de boletas y mantuvieron un plantón durante casi siete semanas en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.

En su dictamen del 5 de septiembre de 2006, el TEPJF declaró válida la elección y otorgó la constancia de presidente electo a Calderón, aunque los magistrados asentaron expresamente en la resolución que las declaraciones y la propaganda gubernamental de Vicente Fox pusieron en riesgo la equidad y la libertad del sufragio, sin considerar que existieran elementos suficientes para anular los comicios.