Dámaso Castro renuncia a la Vicefiscalía General del Estado de Sinaloa

CULIACÁN, Sinaloa.- Dámaso Castro Saavedra formalizó su separación definitiva de la Vicefiscalía General del Estado de Sinaloa tras el vencimiento de una licencia sin goce de sueldo por seis meses, confirmó la titular de la institución, Claudia Zulema Sánchez Kondo. La renuncia del exfuncionario, notificada formalmente el pasado 5 de noviembre, se da en el contexto de las serias acusaciones emitidas por las autoridades del departamento de justicia del Gobierno de Estados Unidos, donde se le señala por presuntos nexos con el crimen organizado y conspiración para el tráfico internacional de drogas.

La renuncia de Castro se formaliza

Sánchez Kondo explicó que la institución designó a un encargado de despacho desde el momento en que Castro Saavedra solicitó el permiso temporal hace medio año. La fiscal estatal ratificó que dicho funcionario se mantiene al frente de las labores operativas y administrativas de la dependencia para garantizar la continuidad en las carpetas de investigación y los servicios de procuración de justicia de la entidad.

El abogado de 54 años de edad, quien contaba con una amplia trayectoria institucional dentro de la antigua Procuraduría y el Ministerio Público del Fuero Común, enfrenta un proceso judicial en juzgados estadounidenses. El expediente abierto en el extranjero acusa al exvicefiscal de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para la portación de armamento de uso exclusivo.

Acusaciones en Estados Unidos

Según las investigaciones difundidas por las agencias del gobierno estadounidense, Castro Saavedra habría recibido pagos mensuales cercanos a los 11 mil dólares por parte de la facción conocida como Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa. La acusación detalla que los recursos eran entregados a cambio de otorgar protección institucional, filtrar información sobre operativos policiales y alertar sobre investigaciones desarrolladas en coordinación con autoridades federales de Estados Unidos.

Reestructuración en la Fiscalía de Sinaloa

La dimisión definitiva del exvicefiscal consolida la reestructuración interna en los mandos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Tras la formalización del trámite administrativo, las autoridades locales prevén mantener la figura del encargado de despacho mientras se analiza la designación definitiva del perfil que asumirá la titularidad de la Vicefiscalía General en las próximas semanas.