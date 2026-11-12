¡Adiós a las filas! Banco del Bienestar estrena aplicación para hacer transferencias y pagos desde el celular

Con la intención de facilitar las operaciones bancarias y reducir las visitas a las sucursales, el Banco del Bienestar presentó una nueva aplicación móvil que permitirá a sus beneficiarios realizar diferentes transacciones desde sus teléfonos celulares.

El lanzamiento se dio a conocer durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se explicó que esta herramienta busca ampliar el acceso a los servicios financieros digitales, especialmente para quienes reciben pensiones, becas y programas sociales del Gobierno de México.

Víctor Manuel Lamoyi, director general del Banco del Bienestar, explicó que la aplicación incorpora nuevas funciones que van más allá de la consulta de saldo. Además, destacó que su descarga no tiene costo y que las operaciones contempladas no requieren intermediarios bancarios ni generan comisiones.

¿Qué operaciones puedes realizar con la nueva aplicación?

La actualización incorpora diferentes herramientas para que los usuarios puedan administrar su dinero sin necesidad de acudir constantemente a una sucursal.

Entre las principales funciones se encuentran:

Transferencias bancarias: enviar dinero utilizando el número de tarjeta, CLABE o teléfono celular del destinatario.

Pagos con código QR: realizar pagos escaneando el código proporcionado por otra persona o establecimiento.

Recepción de dinero: generar códigos QR para recibir pagos de otras personas o clientes.

Localización de sucursales: consultar las oficinas y cajeros cercanos, así como sus direcciones y horarios.

Consulta de movimientos: revisar las operaciones realizadas durante el mes en curso y el anterior.

Notificaciones: recibir avisos sobre las transacciones efectuadas en la cuenta.

¿Cómo descargar la app del Banco del Bienestar?

Para comenzar a utilizar los servicios, es necesario instalar la aplicación desde la tienda digital correspondiente al sistema operativo del teléfono.

Los pasos son los siguientes:

Ingresa a Google Play si tienes Android o a la App Store si utilizas iPhone.

Busca la aplicación con el nombre "Banco del Bienestar Movil".

Selecciona la aplicación correspondiente y realiza la descarga.

Abre la herramienta y sigue las indicaciones para acceder a sus servicios.

Así puedes hacer transferencias desde tu celular

Una de las funciones más útiles es la posibilidad de enviar dinero sin acudir a una sucursal.

Para hacerlo, debes ingresar a la aplicación y dirigirte al apartado de transferencias. Ahí tendrás que proporcionar el número de tarjeta, la CLABE bancaria o el teléfono de la persona que recibirá el dinero.

Posteriormente, captura la cantidad que deseas enviar, revisa que los datos sean correctos y autoriza la operación.

También existe la alternativa de pagar mediante códigos QR. Para utilizarla, entra a la sección de transferencias, selecciona la opción de pago con QR y utiliza la cámara del celular para escanear el código del destinatario. Después de verificar el monto, podrás confirmar el movimiento.

¿Cómo recibir pagos con un código QR?

La aplicación también contempla una opción para quienes necesitan recibir dinero mediante este sistema.

El procedimiento consiste en ingresar al apartado de transferencias, seleccionar la función de QR de monto abierto, escribir el concepto correspondiente y continuar.

Al completar estos pasos, la aplicación generará un código que podrás compartir para que otras personas lo escaneen y realicen el pago.

Esta alternativa puede resultar útil para quienes reciben pagos de clientes o realizan actividades comerciales.

Consulta sucursales y movimientos sin salir de casa

Otra de las herramientas incorporadas permite identificar las sucursales más cercanas. Desde el apartado correspondiente, los usuarios podrán consultar la dirección, la distancia y los horarios de atención de cada oficina.

Asimismo, en la sección de movimientos será posible revisar las transacciones correspondientes al mes actual y al anterior.

La aplicación también permite activar notificaciones para mantenerse informado sobre las operaciones que se realicen en la cuenta.

El reto de llevar los servicios digitales a todos

La incorporación de estas herramientas representa un avance en la digitalización de los servicios financieros, pero también plantea un desafío: garantizar que las personas que tienen dificultades para utilizar la tecnología puedan seguir accediendo a sus recursos.

Aunque, de acuerdo con cifras del INEGI mencionadas en la información, el 84.6% de los mexicanos de seis años en adelante utiliza un teléfono celular, todavía existen sectores de la población que no cuentan con uno o no tienen las habilidades necesarias para manejar este tipo de aplicaciones.

Por ello, la atención presencial en módulos y sucursales, así como los servicios de orientación telefónica, continúan siendo alternativas importantes para quienes necesitan realizar sus trámites de manera tradicional.

La nueva aplicación busca facilitar las operaciones de millones de beneficiarios, aunque su aprovechamiento también dependerá de que las herramientas digitales sean accesibles y fáciles de utilizar para personas de todas las edades.