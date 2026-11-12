Renuncia hijo de Guadalupe Taddei al gobierno de Sonora en medio de señalamientos financieros

La salida de Luis Rogelio Pineda Taddei, hijo de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, de la Secretaría Particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, comenzó a trascender durante la noche del 11 de noviembre y fue uno de los temas abordados durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum al día siguiente.

De acuerdo con información difundida por medios nacionales, entre ellos La Jornada, Pineda Taddei dejó el cargo luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara el bloqueo de cuentas bancarias de personas y empresas vinculadas con proveedores de servicios y materiales, debido a presuntas irregularidades en sus movimientos financieros.

El gobierno de Sonora confirmó la renuncia del funcionario, quien se había incorporado al equipo de Alfonso Durazo en agosto de 2025.

Antes de ocupar esa responsabilidad, Luis Rogelio Pineda Taddei se desempeñó como director del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de Sonora y también trabajó como consejero en la Consejería Jurídica del gobierno estatal.

¿Qué declaró Alfonso Durazo sobre la renuncia?

La decisión se produjo después de que el gobernador Alfonso Durazo manifestara que no consideraba separar de su puesto al hijo de Guadalupe Taddei sin que existiera una investigación que acreditara alguna conducta irregular, pues hacerlo podría significar una estigmatización por su apellido.

Reacciones de Claudia Sheinbaum sobre el caso

Durante la conferencia matutina del 12 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la salida de Pineda Taddei y sobre si otros familiares de Guadalupe Taddei que ocupan o han ocupado puestos en la administración pública deberían dejar sus responsabilidades.

La pregunta surgió luego de que se señalara que al menos 10 integrantes de la familia Taddei han trabajado en distintas instituciones de los tres niveles de gobierno, tanto en Sonora como en el ámbito federal.

Ante el cuestionamiento, Sheinbaum consideró que cada situación debe analizarse de manera particular y aclaró que el parentesco no representa, por sí mismo, una prueba de participación en posibles actos ilícitos.

La mandataria sostuvo que la permanencia de los familiares en sus respectivos cargos debe evaluarse en función de si existe alguna relación directa con las investigaciones en curso.

Acciones de la UIF y el contexto del caso

El caso se desarrolla en el contexto de las acciones emprendidas por la Unidad de Inteligencia Financiera a principios de noviembre, cuando informó sobre el bloqueo de operaciones financieras de 25 personas y 15 empresas relacionadas con proveedores.

La medida se tomó tras identificar movimientos de recursos considerados sospechosos. Además, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Por otra parte, versiones publicadas por El Universal y Reforma, con base en fuentes del gobierno federal, señalaron que presuntamente Guadalupe Taddei figuraría entre las personas cuyas cuentas fueron bloqueadas.

Sin embargo, esta última información trascendió de manera extraoficial, mientras que la discusión sobre la salida de su hijo del gobierno de Sonora colocó nuevamente bajo atención pública los vínculos familiares con cargos dentro de la administración pública.