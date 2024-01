Aristegui explota contra AMLO por descalificar investigación sobre desvío de recursos

La reconocida periodista, Carmen Aristegui, explotó en contra del presidente Obrador, después de que el mandatario descalificó la investigación de realizada entre Aristegui Noticias y la periodista Regina Diez Gutiérrez sobre el desvió de recursos por parte del gobierno federal.

Recientemente, Aristegui noticias liberó una investigación donde se señala que el gobierno federal a desviado las Tarifas de Uso Aeroportuario que eran destinadas para paga la deuda del NAIM para poder financiar el Tren Maya.

"No fue contemplado el contenido del reportaje y de la investigación no se ha discutido desde el gobierno uno solo de los datos no hay una critica seria del gobierno de México a esta investigación y lo que dice. Lo que hay son descalificaciones genéricas, divagaciones, acusaciones a la periodista, interpretaciones de si estoy defendiendo, ya no entiendo si a Grupo Imagen, imagínense que absurdo si fuera el caso, que porque uno de los inversionistas es parte de un grupo de comunicación", comentó la periodista, después de contextualizar sobre el contenido de la nota que revela el desvío "gigantesco" de recursos.

La presentadora y periodista lamentó que la información presentada no haya sido desmentida o puesta en duda por el estado si no que solo se limitó a desprestigiar a los peristas involucrados.

"Ni una sola línea de lo que se ha publicado ha sido controvertido por el gobierno de la República. Lo que hay son descalificaciones, intento de minar la credibilidad de una periodista y las demás cosas que ya son comunes, pero que no por eso debemos acostumbrarnos y dejar de señalar la gravedad que tiene que un presidente de México como nunca había ocurrido antes se dedique a eso a tratar de desprestigiar a quien opina, critica, investiga, tratar de minar la percepción respecto las personas que trabajamos en medios de comunicación y hacemos periodismo", sostuvo la periodista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la investigación del equipo de Aristegui Noticias intenta "defender" a los empresario que estaban involucrados en el desarrollo del proyecto, pues había dueños de medios de comunicación que habían invertido y formarían parte, según el mandatario, del desarrollo.