Investigación en Curso por deceso en Cirugía Estética en Monterrey

Autopsia revela negligencia en cirugía estética que causó la muerte de joven en Monterrey

Nuevos hallazgos derivados de la autopsia realizada al cuerpo de Jaqueline Yamilet Briones Torres, de 25 años, revelan presuntas irregularidades médicas que habrían provocado su muerte durante una cirugía estética en Monterrey. El informe forense detalla lesiones internas graves que no son comunes en este tipo de procedimientos, lo que ha encendido alarmas sobre la posible mala praxis.

Según el dictamen del Servicio Médico Forense, Jaqueline murió a causa de lesiones intratorácicas e intraabdominales, producto del trayecto de un objeto punzante. Aunque presentaba heridas esperadas por el uso del equipo de liposucción, el hallazgo de laceraciones en órganos vitales como pulmones e hígado apunta a un procedimiento mal ejecutado.

La joven, originaria de Saltillo, Coahuila, se sometía a una lipoescultura la noche del martes en el Edificio Médico de Especialistas, ubicado en la colonia Obispado. El procedimiento había sido posible gracias a un financiamiento que Jaqueline gestionó por su cuenta.

Hasta ahora, la Fiscalía Especializada en Feminicidios mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades. Se sabe que al frente de la intervención estuvo un presunto médico identificado como Sergio, mientras que el anestesiólogo fue nombrado como Julio César. Ambos se encuentran prófugos y no han sido localizados para rendir declaración.

El caso ha causado indignación pública, tanto por la aparente negligencia médica como por la falta de regulación en clínicas que ofrecen procedimientos estéticos sin contar con personal certificado ni instalaciones adecuadas.