Arturo Millet escapa de hospital en Mérida y autoridades activan su búsqueda

Arturo Millet es buscado por autoridades de Yucatán luego de que escapara de un hospital privado de Mérida, donde había sido trasladado tras presentar una supuesta crisis nerviosa durante una diligencia judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de agosto, durante una audiencia en el Juzgado Tercero de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial de Yucatán, relacionada con un expediente por el delito de abuso de confianza.

Al concluir la diligencia, el juez determinó que Millet debía permanecer en prisión preventiva y ser llevado al penal de Mérida, debido a que no había cumplido con el pago de la reparación del daño, establecida en 2.8 millones de dólares.

Sin embargo, durante la audiencia el empresario manifestó sentirse mal y solicitó atención médica. Después de ser valorado, se determinó que atravesaba por una crisis nerviosa, por lo que el juez autorizó que fuera trasladado a un hospital privado para recibir atención.

El traslado se realizó bajo custodia de elementos de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, quienes tenían la instrucción de permanecer con Millet mientras estuviera hospitalizado y hasta que recibiera el alta médica.

No obstante, el empresario consiguió abandonar el hospital sin que los agentes detectaran el momento en que ocurrió la fuga.

Ante lo sucedido, el Juzgado Tercero de Ejecución de Sentencias emitió una orden de arresto para lograr su reaprehensión. Las autoridades ya realizan acciones para localizarlo.

El origen del caso

El proceso judicial está relacionado con una operación inmobiliaria en la que un grupo de inversionistas entregó a Millet 2.8 millones de dólares para encargarse de gestionar y escriturar 13 terrenos ubicados en Tulum, Quintana Roo.

Los inversionistas denunciaron que el empresario no cumplió con entregar las escrituras ni regresó el dinero recibido, pese a que eso formaba parte del acuerdo.

Por estos hechos, Millet fue declarado penalmente responsable del delito de abuso de confianza equiparado y recibió en 2022 una sentencia de cuatro años de prisión, además de la obligación de cubrir la reparación del daño.

El empresario también ha enfrentado otros conflictos judiciales relacionados con operaciones inmobiliarias y cantidades millonarias.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activa la búsqueda de Arturo Millet para cumplir con la orden de arresto y lograr su reaprehensión.