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Nación

Protección Civil Nuevo León actúa ante avistamiento de oso en Monterrey

Afortunadamente, no se reportaron daños a viviendas ni personas lesionadas durante el incidente.

Por Staff / La Voz - 28 agosto, 2026 - 11:28 a.m.
Protección Civil Nuevo León actúa ante avistamiento de oso en Monterrey
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      Los hechos se registraron en la colonia Soria Privada Natural, la mañana de este viernes y fueron atendidos por elementos de Protección Civil de Nuevo León.

      Monterrey, Nuevo León.- El avistamiento de un oso en calles de una colonia al sur de Monterrey movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León este viernes. Los hechos fueron reportados a las 06:48 horas en el paseo del Acueducto y Soria, en la colonia Soria Privada Natural, en la capital del estado.

      El avistamiento del oso

      Al arribo de los elementos de PCNL se confirmó la presencia del oso que deambulaba por calles de la colonia, por lo que, de manera preventiva, se procedió a ahuyentarlo hacia su hábitat, sin reporte de viviendas afectadas o personas lesionadas.

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