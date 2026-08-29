UNAM admite a casi 21 mil aspirantes tras el examen de control presencial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los resultados del examen de control presencial para el ingreso a sus más de 220 licenciaturas. De los 36 mil 885 aspirantes que finalmente realizaron la prueba, 20 mil 923 obtuvieron un lugar para ingresar a la institución, lo que representa alrededor del 57 por ciento.

Durante la primera hora después de que se dieron a conocer los resultados, 6 mil 400 estudiantes admitidos ya habían descargado la documentación necesaria para acudir a sus respectivas facultades. Antes de las 21:30 horas, además, 15 mil aspirantes habían consultado el reporte diagnóstico de su examen.

Resultados del examen UNAM 2026

Para el ciclo escolar 2026-2027/1, la UNAM recibirá a 49 mil 74 alumnos de primer ingreso. De esa cantidad, 28 mil 151 llegarán mediante el Pase Reglamentado, mientras que 20 mil 923 lo harán a través del concurso de selección.

Los resultados pueden consultarse en el sitio de la Dirección General de Administración Escolar, dentro de los apartados correspondientes a la convocatoria de licenciatura 2026 y los resultados del examen de control.

Promedio de aciertos en examen presencial

La publicación de estos resultados ocurrió después de un mes y medio de que la UNAM difundiera los correspondientes al examen realizado en formato digital el pasado 17 de julio. Los aspirantes que no aprobaron aquella evaluación no fueron convocados a la prueba presencial; alrededor de 100 mil estudiantes quedaron fuera de esta segunda etapa.

De los 42 mil 800 jóvenes que descargaron su cita para el examen de control, 36 mil 885 acudieron finalmente a realizarlo.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la disminución en el promedio de aciertos registrado en distintas carreras, después de que los resultados de la evaluación digital presentaran niveles considerados atípicamente altos.

En Medicina, en Ciudad Universitaria, el promedio pasó de 114 aciertos en la prueba digital a 92 en la presencial, sobre un máximo de 120. En Derecho disminuyó de 90 a 65, mientras que en Arquitectura bajó de 90 a 75. Para Ingeniería Aeroespacial, el promedio pasó de 111 a 96 aciertos.

Fraude en examen de ingreso UNAM

En otro asunto relacionado con el proceso de admisión, un juez de control vinculó a proceso a Edgar N y David N, señalados por su presunta participación en un fraude relacionado con el examen de ingreso a la UNAM.

La Fiscalía capitalina no pudo determinar el monto del supuesto fraude, por lo que el delito fue reclasificado y se estableció una multa de entre 25 y 75 UMAS. A pesar de ello, el juez determinó que los imputados permanecieran en prisión.

Los abogados de ambos acusados señalaron al juez y al Ministerio Público por presuntas irregularidades y anunciaron que solicitarán el cambio de la medida cautelar el próximo lunes, cuando buscarán que se realice una nueva audiencia.