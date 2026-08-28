Estados Unidos alista posible revocación masiva de hasta 200 mil visas de visitantes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El Gobierno de Estados Unidos contempla retirar hasta 200 mil visas B1/B2 otorgadas entre 2016 y 2026 a extranjeros que ingresaron al país como visitantes temporales y que posteriormente iniciaron solicitudes de asilo.

De concretarse, el procedimiento se convertiría en la mayor revocación masiva de visas registrada en la historia de Estados Unidos. La aplicación de la medida se realizaría de forma gradual por parte del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.

La cancelación de una visa de visitante no significaría automáticamente la deportación de la persona afectada. Aquellos extranjeros que mantengan solicitudes de asilo pendientes continuarían sujetos al procedimiento migratorio correspondiente.

Esta posible acción ocurre en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas durante la Administración del presidente Donald Trump.

Recientemente, el Departamento de Estado dio a conocer que ha cancelado más de 175 mil visas por diferentes motivos, entre ellos la comisión de delitos, fraude, incumplimiento de las condiciones migratorias y razones relacionadas con la seguridad.

La eventual medida estaría dirigida específicamente a visas de visitantes utilizadas para ingresar de manera temporal a Estados Unidos antes de que sus titulares recurrieran al proceso de asilo para solicitar protección.

Por ahora, el planteamiento contempla una aplicación escalonada y estaría coordinado entre las autoridades estadounidenses responsables de los asuntos consulares y migratorios.