Vinculan a proceso a Erick ´El Terrible´ Morales por abuso sexual agravado

El ex boxeador Erick Morales, conocido como "El Terrible", fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado, según determinó una jueza del Poder Judicial de Baja California. A pesar de la acusación, el ex deportista llevará el proceso en libertad.

La denuncia fue interpuesta por una trabajadora de la Secretaría del Bienestar del ayuntamiento de Tijuana, durante el periodo en el que Morales se desempeñaba como titular de dicha dependencia municipal.

La denuncia presentada

Tras su retiro del boxeo, Morales incursionó en la política como diputado federal por Morena. Posteriormente, fue designado director del Instituto del Deporte de Baja California durante la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Más adelante, dejó el cargo para buscar la candidatura a la alcaldía de Tijuana y, tiempo después, fue nombrado responsable de programas del Bienestar por el alcalde Ismael Burgueño.

El abogado del ex boxeador, Elías Flores, confirmó la decisión judicial e indicó que su cliente enfrentará el proceso sin prisión preventiva, con la única restricción de no acercarse a la denunciante.

Detalles del proceso judicial

La jueza estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más elementos antes de avanzar en el proceso penal. Según la defensa, la vinculación se sustentó en la denuncia presentada y en un examen psicológico.

La audiencia, que se prolongó durante 24 horas, se llevó a cabo en el Centro de Justicia de Tijuana, iniciando la tarde del jueves y concluyendo la mañana del viernes.