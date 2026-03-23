Emotiva despedida brindan a Yeremi

Entre globos blancos, veladoras y fotografías, familiares, amigos y vecinos despidieron este domingo a Yeremi en las canchas de la colonia Independencia, en una emotiva ceremonia donde sus cenizas fueron colocadas en un altar para que la comunidad pudiera rendirle homenaje.

El espacio donde creció y convivió desde niño se convirtió en punto de reunión para decenas de personas que acudieron a recordarlo. Vestidos en su mayoría de blanco, jóvenes y adultos se acercaban para dejar flores, encender velas o simplemente permanecer en silencio frente a su imagen.

La escena reflejaba no solo el dolor por su partida, sino también el cariño que dejó entre quienes lo conocieron. Amigos, vecinos y conocidos coincidieron en que Yeremi era un joven cercano, amable y siempre dispuesto a ayudar.

La ceremonia se llevó a cabo en las canchas donde Yeremi creció y jugó.

Su madre, Berenice Casillas, expresó que el homenaje se realizó en ese lugar porque fue parte fundamental de su vida. "Aquí estaba, día y noche... aquí amanecía y aquí le anochecía. Vivió aquí desde chiquito, la gente lo quería mucho y todos lo veían aquí en la colonia", dijo.

Entre lágrimas, lo describió como un hijo especial y muy querido en la colonia. "Era mi todo... él necesitaba mucho apoyo, era muy inocente. Se daba a querer con todos, no hacía diferencias, le hablaba a todos", compartió.

Recordó que desde pequeño disfrutaba acudir a las canchas, donde jugaba béisbol con sus amigos, además de su gusto por ayudar en casa y convivir con los vecinos.

Berenice Casillas, madre de Yeremi, destacó su bondad y cercanía con la comunidad.

Explicó que decidió llevar sus cenizas a ese sitio para que quienes no pudieron acompañarlo en su velación tuvieran la oportunidad de despedirse. Durante la ceremonia, los asistentes elevaron globos al cielo y realizaron oraciones en su memoria, en medio de un ambiente de tristeza y unión, con música para despedirlo.

"Él no merecía morir así... apenas estaba empezando su vida", expresó su madre. El homenaje concluyó con abrazos y muestras de solidaridad hacia la familia, mientras vecinos aseguraron que Yeremi será recordado como un joven alegre, cercano y querido en toda la colonia Independencia.