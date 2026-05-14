Aseguran 600 mil cigarros ilegales en Ciudad de México

Un operativo conjunto realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República derivó en el mayor decomiso histórico de cigarros ilegales en el país, con mercancía valuada en aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos y presuntamente vinculada con operaciones de La Unión Tepito, de acuerdo con información difundida por Infobae.

Sin embargo, otros medios señalan que se trataría de mercancía con valor de 10 millones de pesos; mientras tanto, Milenio informó que el valor total ascendería a 200 millones de pesos.

Según datos preliminares de autoridades federales compartidos por el medio de comunicación, los pallets asegurados ingresaron a través de la Ciudad de México y formaban parte de una red de distribución de tabaco ilegal relacionada con actividades de contrabando y comercialización en el mercado negro que opera principalmente en el centro del país. De acuerdo con los reportes iniciales, las autoridades identificaron que el cargamento estaría conectado con estructuras dedicadas a la introducción y distribución de cigarros ilícitos en corredores comerciales de la capital del país.

Acciones de la autoridad

El aseguramiento ocurre en medio de un crecimiento sostenido del comercio ilegal de tabaco en México, actividad que autoridades y especialistas han identificado como una de las fuentes de financiamiento para grupos criminales involucrados también en extorsión, narcomenudeo y operaciones de lavado de dinero.

Detalles confirmados

Las investigaciones recientes realizadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y autoridades capitalinas han ubicado a Tepito y diversos corredores del Centro Histórico como puntos estratégicos para la distribución de cigarros pirata provenientes principalmente de Asia y Sudamérica.