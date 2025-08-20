Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Jalisco

Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño, fue asesinado a balazos este martes en una pensión de vehículos ubicada en Zapopan, Jalisco. El ataque, que también cobró la vida de una persona que lo acompañaba y dejó a una mujer transeúnte gravemente herida, ha generado conmoción en el mundo del regional mexicano.

Según los primeros reportes, el cantante originario de Culiacán, Sinaloa, se encontraba dentro de una camioneta cuando fue interceptado por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego en su contra. La zona fue acordonada por autoridades locales, mientras la Fiscalía del Estado y peritos forenses recababan pruebas en el lugar de los hechos. La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen.

Con más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify, Enigma Norteño se hizo popular desde su fundación en 2004 gracias a su interpretación de narcocorridos, algunos de los cuales hacían referencia directa a figuras del crimen organizado como Nemesio Oseguera ("El Mencho") del CJNG, e Iván Archivaldo Guzmán y "El Mayo" Zambada, del Cártel de Sinaloa. La agrupación ha negado vínculos directos con el narcotráfico, aunque reconoció que, en varias ocasiones, grupos criminales los buscaron para encargar corridos.

En agosto de 2023, Barajas tuvo que cancelar una presentación en Baja California por una supuesta amenaza del CJNG, que lo acusaba de estar ligado a los líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana, conocidos como Aquiles y La Rana. La advertencia apareció en una narcomanta que decía: "Aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte CJNG".

Barajas también conducía un pódcast en YouTube, donde entrevistaba a figuras del regional mexicano como Carín León, Gabito Ballesteros y Eduin Caz. En los últimos meses, también enfrentó conflictos con otros artistas, como el cantante Arley Pérez, quien lo acusó de frenar su carrera bajo órdenes de "El Nini", presunto jefe de seguridad de Los Chapitos.

El asesinato de Ernesto Barajas marca otro episodio trágico en la compleja relación entre la música regional mexicana y el crimen organizado, una frontera cada vez más difusa en el norte del país.