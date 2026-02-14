Asesinan a regidora María del Rosario N en Casimiro Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La violencia contra figuras políticas en México sumó un nuevo y trágico capítulo este fin de semana con la confirmación del asesinato de María del Rosario "N", regidora por el partido Movimiento Ciudadano en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco. La Fiscalía del Estado informó que el cuerpo de la funcionaria fue localizado en el interior de un domicilio particular el viernes por la tarde, apenas horas después de que sus familiares reportaran su desaparición. Tras la realización de los peritajes forenses iniciales, las autoridades confirmaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, descartando el uso de armas de fuego en el ataque.

Investigación del crimen

El crimen ha desatado una ola de indignación en la región de la Costa Sur, una zona que ha lidiado con persistentes desafíos de seguridad. La Fiscalía Especial Regional anunció que la investigación se desarrolla bajo el protocolo de feminicidio, analizando si el móvil del ataque estuvo vinculado a su labor pública o a razones de género. Este suceso ocurre en un contexto de alta sensibilidad nacional, donde la seguridad de los servidores públicos de nivel municipal se ha visto vulnerada repetidamente. El partido Movimiento Ciudadano emitió un comunicado exigiendo justicia expedita y demandando garantías para quienes ejercen cargos de elección popular en el estado de Jalisco.

Contexto de violencia en Jalisco

Este asesinato coincide con una semana marcada por incidentes de seguridad que han captado la atención de la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras el gobierno federal gestiona tensiones fronterizas con Estados Unidos y atiende el impacto de agresiones a grupos de seguridad en Zacatecas, el caso de la regidora en Jalisco resalta la fragilidad de la paz en las comunidades locales. La comunidad de Casimiro Castillo se mantiene en vilo mientras las fuerzas estatales despliegan operativos para localizar a los responsables de un acto que vuelve a teñir de luto el panorama democrático del país.