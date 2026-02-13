Claudia Sheinbaum presenta nueva Ley Federal de Cine en México

Ciudad de México, 13 de febrero de 2026 — El gobierno federal presentó este viernes, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, una iniciativa para expedir una nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual que sustituirá la vigente desde 1992. La propuesta fue presentada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, con el objetivo de actualizar la legislación ante los cambios tecnológicos y la expansión del entorno digital en la industria cinematográfica.

Un enfoque cultural frente a un marco obsoleto

La legislación actual, vigente desde hace más de 30 años, fue concebida en un contexto de formatos análogos y una lógica principalmente mercantil, indicaron las autoridades. La nueva propuesta cambia ese enfoque para reconocer al cine y al audiovisual como derechos culturales, vinculados con la identidad, la memoria colectiva y la participación ciudadana.

Esta actualización busca incorporar en la ley aspectos que ya son esenciales en el ecosistema actual, como las plataformas de streaming y la diversidad de formatos digitales, además de incluir el audiovisual dentro del mismo marco jurídico del cine.

Garantías de exhibición más amplias para el cine mexicano

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es asegurar una mayor visibilidad y permanencia del cine nacional tanto en salas comerciales como en plataformas digitales:

Se mantiene el 10% de tiempo de pantalla para producciones mexicanas en salas comerciales, con una revisión semestral de las carteleras. Se amplía el tiempo mínimo de exhibición de películas nacionales de 7 a 14 días, con el fin de fortalecer su presencia frente a grandes producciones internacionales. Las plataformas de streaming deberán contar con secciones específicas para promover contenido mexicano, con recomendaciones visibles para los usuarios.

Presupuesto, escuelas y nuevos apoyos

La iniciativa propone reorientar el presupuesto público hacia producciones independientes, comunitarias y obras en lenguas originarias, en lugar de concentrarlo únicamente en películas comerciales que ya cuentan con financiamiento privado. Esto busca ampliar oportunidades para cineastas con menos recursos y diversificar las voces dentro del sector. También se contempla el fortalecimiento de escuelas de cine, danza y teatro —gratuitas— y la expansión de infraestructura cultural, incluida la proyección de una escuela de oficios cinematográficos en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec para formar personal técnico especializado.

Preservación de la memoria audiovisual y obligaciones del Estado

La iniciativa establece que la preservación, restauración, digitalización y difusión del acervo cinematográfico nacional será obligación del Estado, a través de la Cineteca Nacional, con reglas claras de resguardo patrimonial. Esto se presenta como una estrategia para evitar la pérdida de materiales audiovisuales que forman parte de la historia cultural del país. Además, el fomento al cine mexicano quedará establecido como una obligación legal del Estado y no solo como un módulo presupuestario discrecional, lo que permitirá ajustes progresivos de recursos conforme a la disponibilidad financiera.

Un paso hacia la modernización del cine mexicano

Las autoridades señalaron que esta iniciativa responde a una demanda histórica del sector cinematográfico, que considera urgente modernizar el marco jurídico ante las transformaciones tecnológicas, la digitalización del consumo audiovisual y la necesidad de impulsar la producción nacional. La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación, con la expectativa de que se convierta en un instrumento clave para fortalecer la industria cinematográfica y audiovisual de México en el siglo XXI.