Ricardo García convoca a manifestación por desaparecidos en Mundial 2026

Bajo la consigna "No puede haber fiesta mientras México desaparece a su gente", diversos colectivos de familias buscadoras lanzaron una convocatoria nacional para realizar una protesta pacífica durante el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La manifestación, programada para el próximo 11 de junio, tiene como objetivo principal romper el "cerco de celebración" del gobierno y visibilizar ante la audiencia internacional la cifra de más de 133,000 personas desaparecidas en el país.

La iniciativa busca que el mundo ponga los ojos no solo en la cancha, sino en las miles de fotografías que las familias sostienen diariamente en las plazas públicas.

Detalles de la convocatoria: "La Verdad en el Azteca"

La protesta ha sido impulsada inicialmente por Ricardo García y Vanessa Gámez, padres de la joven Ana Amelí García (desaparecida en julio de 2025 en la zona del Ajusco), pero ha sumado rápidamente el respaldo de organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDMx):

Punto de encuentro: Accesos principales del Estadio Azteca, Ciudad de México.

Hora: A partir de las 08:00 a.m. del 11 de junio (día del partido México vs. Sudáfrica).

Acciones previstas: Formación de vallas humanas con fotografías (mínimo 50x70 cm) y mantas blancas con los nombres de las víctimas.

Llamado a la afición: Se ha pedido a los asistentes al estadio portar una playera blanca con el nombre de un desaparecido y compartir contenido en redes sociales utilizando hashtags globales del Mundial para evadir posibles bloqueos mediáticos.

Un Mundial bajo la sombra de la inseguridad

Esta convocatoria se formaliza en un momento de alta tensión para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum:

Justicia y Espectáculos: Mientras el país celebra la aprobación de las monedas conmemorativas del Mundial y el éxito de ventas de BTS, las familias buscadoras denuncian que se gasta más en infraestructura deportiva que en fortalecer las fiscalías especializadas.

Violencia Reciente: La noticia del ataque a los escoltas de la familia de Pepe Aguilar en Zacatecas y el arresto del exolímpico Ryan Wedding refuerzan la narrativa de inseguridad que los colectivos pretenden exponer ante la FIFA.

Cifras Críticas: Con un promedio de 40 desapariciones diarias y un índice de impunidad cercano al 99%, los colectivos argumentan que el Mundial no debe servir como una "cortina de humo" para la crisis humanitaria.