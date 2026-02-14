SEP desmiente desalojo de Marx Arriaga en oficinas centrales

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Secretaría de Educación Pública (SEP) desmintió categóricamente las versiones que circularon en redes sociales sobre un presunto desalojo de Marx Arriaga Navarro, actual Director de Materiales Educativos, de sus oficinas centrales. A través de un breve comunicado, la dependencia federal aseguró que el funcionario continúa desempeñando sus labores de manera habitual y que no existe ninguna orden de remoción o diligencia administrativa en su contra.

La aclaración surge tras la difusión de videos y fotografías que sugerían un despliegue de seguridad y el retiro de pertenencias en las instalaciones de la Secretaría, lo que alimentó rumores sobre una ruptura interna en el equipo educativo de la administración de Claudia Sheinbaum.

El origen de la controversia

Desde la tarde del viernes 13 de febrero, diversas plataformas digitales reportaron movimientos inusuales en las oficinas de la Dirección de Materiales Educativos. Sin embargo, la SEP aclaró lo siguiente:

Actividades de mantenimiento: La dependencia señaló que el movimiento de mobiliario observado respondió a labores programadas de mantenimiento y reorganización de espacios, no a una salida forzada del funcionario.

Continuidad operativa: Arriaga, figura clave y polémica en la creación de los nuevos libros de texto gratuitos, se mantiene al frente de los proyectos actuales de la Nueva Escuela Mexicana.

Tensión administrativa: Aunque se desmintió el desalojo, fuentes internas sugieren que existe una revisión constante de los procesos de impresión y distribución de cara al próximo ciclo escolar, lo que ha generado un ambiente de hermetismo en los pasillos de la institución.

Un panorama nacional complejo

El desmentido de la SEP ocurre en una semana marcada por eventos de alta intensidad política y social en México:

Seguridad: El país aún procesa el ataque a los escoltas de la familia de Pepe Aguilar en Zacatecas y la exigencia de Sheinbaum a EE. UU. por la transparencia en la frontera tras el cierre de El Paso.

Derechos Laborales: La reciente aprobación de la jornada de 40 horas en el Senado sigue siendo el tema central de conversación en los centros de trabajo.

Justicia Internacional: Mientras en México se habla de educación, en el Caribe fuerzas de EE. UU. protagonizaron un incidente mortal al destruir una lancha rápida, dejando tres fallecidos.

Sociedad: Colectivos de búsqueda mantienen la presión con la convocatoria a protestas para la inauguración del Mundial 2026.

El perfil de Marx Arriaga

Marx Arriaga ha sido uno de los funcionarios más visibles y debatidos del sector educativo debido a su firme postura en la ideologización y diseño de los materiales didácticos. Su permanencia en el cargo es vista por analistas como un termómetro de la continuidad de las políticas educativas del sexenio anterior dentro del actual gobierno.