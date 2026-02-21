Asesinan a astrofísico que descubrió agua en un exoplaneta

La comunidad científica internacional se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato del astrofísico que lideró el equipo responsable del histórico descubrimiento de agua en la atmósfera de un exoplaneta distante. El cuerpo del investigador fue hallado sin vida este viernes, en un incidente que las autoridades locales ya investigan como un ataque directo.

Aunque los detalles sobre el móvil del crimen se mantienen bajo reserva, la policía metropolitana confirmó que el ataque ocurrió en las proximidades de su residencia. El científico había ganado relevancia global recientemente tras publicar un estudio que sugería la presencia de vapor de agua en un planeta ubicado en una "zona habitable", un hallazgo considerado un hito en la búsqueda de vida extraterrestre.

Un descubrimiento que cambió la astronomía moderna

El trabajo del investigador fue fundamental para el avance de la astrobiología. Mediante el uso de datos del Telescopio Espacial James Webb, logró identificar firmas espectroscópicas que confirmaban la existencia de H2O en un mundo fuera de nuestro sistema solar. Este descubrimiento no solo validó teorías sobre la formación planetaria, sino que abrió la puerta a futuras misiones de exploración profunda.

Colegas y diversas instituciones académicas han expresado su consternación ante la noticia. "Su pérdida es irreparable para la ciencia; estaba en la cima de su carrera y trabajando en nuevos modelos para comprender la habitabilidad planetaria", señaló un portavoz de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Investigaciones en curso y teorías sobre el ataque

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el homicidio. Las autoridades están revisando cámaras de seguridad y analizando las comunicaciones recientes de la víctima para determinar si había recibido amenazas vinculadas a su labor profesional o si el móvil fue un intento de robo con desenlace fatal.

La noticia ha generado una ola de especulaciones en plataformas digitales, donde usuarios y entusiastas de la astronomía exigen una investigación expedita. Mientras tanto, sus colaboradores han asegurado que continuarán con las investigaciones en curso como un homenaje a su legado, asegurando que el conocimiento aportado sobre el "planeta con agua" no se detenga tras este trágico suceso.