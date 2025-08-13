Emergencia médica por ataque de abejas africanizadas en Baja California

Turista estadounidense sufre más de 500 picaduras de abejas africanizadas en Baja California al intentar salvar a su perro

Richard Mockabee, un ciudadano estadounidense de 78 años, fue atacado por un enjambre de abejas africanizadas mientras visitaba el municipio de San Felipe, en Baja California. El incidente ocurrió cuando Mockabee realizaba una breve parada para desayunar y su perro fue inesperadamente agredido por las abejas.

Al percatarse del ataque, el hombre no dudó en acudir en ayuda del animal. Sin embargo, al intentar ahuyentar a las abejas, él mismo fue blanco del enjambre, recibiendo más de 500 picaduras.

Debido a la gravedad del ataque, Mockabee fue trasladado de emergencia a un hospital en Estados Unidos, donde fue reportado en estado crítico.

Este caso pone nuevamente en foco la presencia y peligrosidad de las abejas africanizadas en algunas regiones de México, conocidas por su comportamiento altamente agresivo ante cualquier amenaza percibida.