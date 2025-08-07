Richard Mockabee, héroe al salvar a su perro de ataque de abejas africanizadas en Baja California

BAJA CALIFORNIA — Richard Mockabee, un ciudadano estadounidense de 78 años, fue víctima de un ataque masivo de abejas africanizadas, tras lanzarse en un intento heroico por salvar a su perro en San Felipe, Baja California. El hombre recibió más de 500 picaduras, mientras que su mascota no logró sobrevivir al ataque.

El incidente ocurrió cuando Mockabee regresaba a su alojamiento luego de desayunar y encontró a su fiel compañero envuelto en un enjambre de insectos agresivos. Impulsado por su instinto de protección, se arrojó sin dudar, lo que provocó un violento ataque sobre su persona.

médicos inicialmente dudaron de su supervivencia. Contra todo pronóstico, logró salir adelante, aunque quedó con secuelas graves: daños en varios órganos, movilidad limitada y dependencia parcial para realizar actividades cotidianas.

El ataque también dejó heridas a otras 11 personas, aunque Richard fue quien sufrió las consecuencias más dramáticas. Ante los elevados gastos médicos y de rehabilitación, la familia ha solicitado apoyo mediante una campaña en GoFundMe.