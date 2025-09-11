Familia desmiente falsos rumores sobre la muerte de la abuela heroína de Iztapalapa

El pasado 10 de septiembre de 2025, una pipa de gas LP explotó bajo el Puente de la Concordia en Iztapalapa, un trágico evento que dejó a múltiples personas heridas. En medio del caos, la valentía de Alicia Matías Teodoro se convirtió en un faro de esperanza. Sin embargo, su historia se vio empañada por rumores de su muerte que sus familiares tuvieron que desmentir.

Alicia, de 49 años, caminaba hacia su trabajo como checadora de transporte, acompañada de su nieta de dos años, cuando la pipa de 49,500 litros de gas estalló. Con una reacción instintiva, la mujer protegió a la pequeña con su propio cuerpo, recibiendo la peor parte de las quemaduras.

La bebé está fuera de peligro, pero Alicia sigue hospitalizada

Gracias a la acción heroica de su abuela, la niña sufrió quemaduras de tercer grado únicamente en sus brazos y piernas. Afortunadamente, los médicos han confirmado que se encuentra fuera de peligro. Actualmente, la menor permanece sedada y bajo tratamiento especializado para su completa recuperación.

"Mi mamá iba camino a su trabajo cuando ocurrió la explosión", explicó la madre de la menor. "Protegió a la bebé con su cuerpo, aunque ella fue quien sufrió las quemaduras más graves".

Debido a la seriedad de sus heridas, Alicia Matías Teodoro ingresó a terapia intensiva con quemaduras extensas. Esta situación de gravedad llevó a la propagación de noticias falsas en redes sociales sobre su fallecimiento. Ante esta desinformación, la familia de la mujer hizo un llamado a la comunidad para que no se difundan rumores que causen más dolor en este momento tan difícil, confirmando que Alicia sigue luchando por su vida.

La historia de esta "abuela heroína" sirve como un poderoso recordatorio de la resiliencia y el amor familiar, incluso en las circunstancias más adversas.