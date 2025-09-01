Investigación en curso: Incidente en vuelo de Volaris desviado

Avión de Volaris realiza aterrizaje de emergencia tras brusco descenso en vuelo Tijuana-La Paz

La mañana del lunes 1 de septiembre, una aeronave de la aerolínea Volaris que cubría la ruta Tijuana-La Paz se declaró en emergencia luego de experimentar un descenso repentino hasta alcanzar los 8 mil pies de altitud.

Ante la situación, se activaron los protocolos de seguridad aérea correspondientes y el vuelo fue desviado al Aeropuerto Internacional de Hermosillo, en el estado de Sonora, donde aterrizó de manera preventiva.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre las causas del incidente ni sobre el estado de los pasajeros.

Información en desarrollo...