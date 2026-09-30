Aterrizaje de emergencia de vuelo de Flydubai tras ataque de piloto en Arabia Saudita

Vuelo de Flydubai aterriza de emergencia en Arabia Saudita tras ataque en cabina

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de que se registrara una violenta confrontación entre los pilotos en pleno vuelo.

El incidente ocurrió a bordo del vuelo FZ1073, cuando, de acuerdo con declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, uno de los pilotos habría apuñalado al otro y, posteriormente, intentado tomar el control de la aeronave para estrellarla.

¿Cómo ocurrió el incidente?

La aeronave sufrió un descenso repentino de más de 14,000 pies en aproximadamente 30 segundos, antes de que la tripulación lograra recuperar el control. El avión finalmente fue desviado hacia Tabuk, Arabia Saudita, donde aterrizó de manera segura.

Netanyahu calificó el hecho como un "incidente de seguridad muy grave" y destacó la intervención de pasajeros y miembros de la tripulación que, según su versión, ingresaron a la cabina y redujeron al piloto involucrado.

El avión transportaba alrededor de 170 pasajeros, en su mayoría ciudadanos israelíes. Tanto los pasajeros como la tripulación fueron reportados a salvo, mientras que ambos pilotos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital en Tabuk.

Reacciones y medidas de seguridad

La aerolínea Flydubai confirmó que ocurrió un altercado en la cabina y señaló que la situación fue controlada por la tripulación. Las autoridades mantienen una investigación para determinar con precisión qué ocurrió y cuál fue el motivo del enfrentamiento.

Tras el incidente, Netanyahu ordenó a las fuerzas de seguridad israelíes mantenerse alerta ante posibles amenazas adicionales.

Por ahora, las autoridades han evitado establecer de manera definitiva el motivo del ataque, mientras continúan las investigaciones en Arabia Saudita e Israel.