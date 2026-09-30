Secretaría de Marina refuerza prevención ante huracán Rachel

"Rachel" se fortalece como huracán categoría 1; Marina refuerza prevención

El huracán Rachel alcanzó la categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, generando lluvias, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en distintas zonas.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Marina (Semar), el sistema se encontraba aproximadamente a 375 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 403 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco.

Acciones de la autoridad

Ante el desplazamiento del ciclón, la Décima Zona Naval, ubicada en San Blas, Nayarit, sostuvo una reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno y organismos de atención a emergencias para coordinar acciones preventivas y fortalecer los mecanismos de respuesta ante posibles afectaciones.

La Semar pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, seguir las recomendaciones de Protección Civil y ubicar con anticipación los refugios temporales disponibles.

Detalles confirmados

Como parte de las medidas de seguridad, desde el día anterior se determinó el cierre total a la navegación en los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Zihuatanejo, Guerrero.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de "Rachel" y exhortan a la población a evitar riesgos y mantenerse informada a través de canales oficiales.