Sheinbaum defiende a López Beltrán tras reportaje del NYT

# Sheinbaum cuestiona reportaje del NYT sobre Andy López Beltrán

CIUDAD DE MÉXICO. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la información publicada por *The New York Times* sobre Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que, hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía General de la República (FGR) no mantiene una investigación formal en su contra.

Durante la conferencia matutina de este 30 de septiembre, la mandataria fue cuestionada sobre los señalamientos difundidos por el diario estadounidense y sobre una posible indagatoria de autoridades mexicanas.

Sheinbaum respondió que no tiene conocimiento de que la FGR investigue actualmente a López Beltrán, aunque puntualizó que corresponde a la propia Fiscalía informar sobre cualquier procedimiento.

Reporte señala revisión de acusaciones

El tema surgió luego de que *The New York Times* publicara un reportaje en el que señala que agencias de seguridad de Estados Unidos han revisado acusaciones relacionadas con López Beltrán.

De acuerdo con la publicación, las acusaciones estarían relacionadas con presuntos vínculos con crimen organizado y contrabando de combustible, actividad conocida en México como huachicol fiscal.

Sin embargo, el propio reporte señala que no se ha iniciado una investigación formal contra López Beltrán.

Durante su intervención, Sheinbaum hizo énfasis en esta diferencia y cuestionó que la información fuera presentada como una investigación cuando, según el propio medio, se trataría de una revisión de acusaciones.

La presidenta sostuvo que, hasta el momento, el gobierno mexicano no tiene conocimiento de una investigación formal de la FGR contra López Beltrán y señaló que cualquier información oficial sobre una eventual indagatoria tendría que ser proporcionada por la Fiscalía.