Andy Burnham propone nueva política social para Reino Unido

El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, presentó el martes una ambiciosa visión política, comprometiéndose a dotar a Gran Bretaña de "un nuevo contrato social para el siglo XXI", reformar el sistema electoral del país y redefinir su relación con sus vecinos europeos. Sin embargo, reconoció que las limitaciones económicas hacen que la implementación de sus ambiciosos planes suponga un gran riesgo político.

"Las pequeñas cosas no nos ayudarán a superar estos tiempos difíciles", dijo Burnham en un discurso contundente ante la conferencia anual del Partido Laborista de centroizquierda.

Burnham destaca la necesidad de un nuevo contrato social para el siglo XXI.

Dos meses después de convertirse en líder del partido gobernante del Reino Unido, Burnham presentó una visión populista que incluía más viviendas sociales, mejor educación y una atención más asequible para los ancianos. Sin embargo, advirtió que los fondos necesarios para implementar estos cambios provendrían del gasto en bienestar social y pensiones.

Anticipándose a la oposición a sus planes, Burnham dijo: "Les he dado lo que ustedes suelen decir que falta en la política: honestidad, ideas y una dirección clara para el país que todos amamos".

El primer ministro británico advierte sobre los riesgos económicos de sus planes.

Algunos de los anuncios de Burnham en su discurso de una hora de duración desatarán grandes batallas políticas. Burnham afirmó que apostaría su legado político a la creación de un "servicio nacional de atención" para solucionar lo que calificó de sistema de asistencia social "roto". Añadió que, al igual que el apreciado pero sobrecargado Servicio Nacional de Salud, sería gratuito y se financiaría mediante impuestos.

Burnham contuvo las lágrimas mientras hablaba de sus experiencias con el sistema de atención a personas mayores junto a su padre, Roy, quien falleció a principios de este mes.