El Padrón de Telefonía de México ya tiene sus primeras consecuencias: se han eliminado más de un millón de números.

Impacto en la conectividad

AT&T y Telcel han desconectado ya más de un millón de líneas de prepago. Si bien el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México pretende prevenir delitos, también pone sobre la mesa una nueva brecha en términos de conectividad.

Detalles confirmados

El nuevo Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil de México, una medida impulsada por la Ley de Telecomunicaciones del gobierno federal, está provocando importantes cambios en el sector. Esta política hace obligatorio que todas las líneas móviles estén debidamente registradas con los datos de una persona. Aunque el reloj marca como fecha límite el próximo 30 de junio, las primeras consecuencias no se han hecho esperar: además de frenar el avance de las OMVs, también ha propiciado que más de un millón de números ya hayan sido desconectados.

Un plan contra el delito

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en México aprobó esta medida con un objetivo claro: evitar los delitos. Así lo expresaron a finales del pasado año en el comunicado emitido para tal fin. En él, se indicaba que "La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió este lunes 8 de diciembre los nuevos Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, una regulación que permitirá vincular, a partir del 9 de enero de 2026, cada línea telefónica a una persona física o moral, eliminando el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos".

Misión imposible

Teniendo en cuenta el lento ritmo con el que está avanzando la operación, lograr que todas las líneas estén efectivamente identificadas antes del 30 de junio de 2026 parece casi una misión imposible.

Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil provoca desconexiones masivas en México