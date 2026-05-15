¿U2 ya hace campaña? Sheinbaum presume a Bono como ´vocero mundial´ de la transformación y estallan las críticas

Lo que parecía una simple visita musical terminó convirtiéndose en un episodio político con potencial explosivo en redes.

La presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió al agradecer públicamente a la banda U2 por hablar de las "transformaciones de México", e incluso aseguró que el grupo podría convertirse en una especie de "vocero mundial" de lo que ocurre en el país. Sí, leíste bien: Bono y compañía ahora aparecen en la conversación política mexicana.

Todo ocurrió tras el encuentro de la mandataria con integrantes de la banda durante la Asamblea de la Copa Mundial de Niños de la Calle en Ciudad de México, donde el vocalista de U2, Bono, reconoció programas relacionados con salud y temas sociales impulsados por el gobierno mexicano. Según Sheinbaum, el cantante mostró un conocimiento "sorprendente" sobre las acciones de la llamada transformación.

¿Qué generó la controversia?

Pero aquí es donde empieza la polémica. Mientras simpatizantes celebran que figuras internacionales reconozcan políticas mexicanas, críticos ya cuestionan si el gobierno está aprovechando la fama global de celebridades para reforzar su narrativa política. En redes sociales no faltó quien preguntara: "¿Desde cuándo U2 es analista de México?" o "¿Una banda de rock validando un gobierno?".

La controversia creció todavía más porque Bono no solo convivió con Sheinbaum: durante el evento se refirió a ella como "My president", gesto que muchos interpretaron como cercanía política y otros simplemente como cortesía diplomática.

Impacto de la visita de U2

El contexto tampoco ayudó a bajar la temperatura. La visita de U2 ya había generado ruido mediático tras grabar escenas de su nuevo videoclip en el Centro Histórico de la Ciudad de México y reunirse con autoridades locales, alimentando la sensación de que el grupo irlandés terminó en medio de un inesperado huracán político mexicano.

La pregunta queda abierta: ¿es un reconocimiento genuino al país o el inicio de una narrativa donde las estrellas internacionales también terminan jugando un papel político? Porque cuando una banda legendaria entra al debate nacional, internet nunca se queda callado.