¿Amigos o enemigos? Sheinbaum habla con Trump mientras México arde por tensión con EE.UU.

Cuando parecía que la relación entre México y Estados Unidos estaba entrando en una nueva zona de choque, una llamada telefónica cambió el tono del discurso político. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló haber sostenido una conversación "cordial" y "excelente" con el presidente estadounidense Donald Trump, justo en uno de los momentos más tensos de la relación bilateral.

Pero la pregunta que incendia redes es inevitable: ¿realmente hay buena relación o solo diplomacia para apagar un incendio político?

Del choque diplomático... al tono amistoso

La llamada ocurre en medio de semanas marcadas por tensiones entre ambos gobiernos: acusaciones cruzadas sobre seguridad, presiones desde Washington por el combate al narcotráfico y debates sobre soberanía mexicana. En días recientes, Sheinbaum ha insistido en que México busca cooperación con EE.UU., pero sin aceptar ningún tipo de intervención extranjera en territorio nacional.

Aun así, el tono del reciente contacto telefónico fue completamente distinto al discurso de confrontación que muchos esperaban. Desde Palacio Nacional, la presidenta aseguró que la conversación fue positiva y enfocada en mantener abiertos los canales de diálogo. El mensaje fue claro: aunque haya tensión, romper la relación no está sobre la mesa.

¿Trump bajó el tono... o México cedió?

Aquí viene la parte polémica.

Mientras públicamente Trump ha endurecido su discurso sobre migración, seguridad y cárteles, en privado parece apostar por mantener comunicación directa con Sheinbaum. Algunos analistas interpretan esto como una estrategia política: mostrar mano dura ante su electorado, pero sin poner en riesgo una relación económica clave con México, especialmente por el peso del comercio bilateral y las discusiones alrededor del T-MEC.

Sin embargo, críticos del gobierno mexicano ya cuestionan si tanta "cordialidad" no termina enviando un mensaje de debilidad. En redes sociales, usuarios han comenzado a preguntarse por qué, si existe tanta tensión pública, ambos mandatarios siguen describiendo sus conversaciones como "excelentes".

La contradicción parece evidente: de día hay choques políticos, de noche llamadas amistosas.

La relación México-EE.UU.: ¿pelea real o show político?

La realidad es que ambos gobiernos se necesitan. Estados Unidos depende de México para contener flujos migratorios, cadenas de suministro y cooperación en seguridad. México, por su parte, no puede darse el lujo de romper con su principal socio comercial.

Por eso, aunque las declaraciones públicas suban de tono, el teléfono entre Sheinbaum y Trump sigue sonando.

Y ahí está la gran duda que divide opiniones:

¿Estamos viendo una relación diplomática inteligente... o puro teatro político para las cámaras?